(Di martedì 6 agosto 2024) La scadenzaè spostata ufficialmente al 15 settembre 2024. Questa decisione offre un respiro ai contribuenti che stavano lottando per rispettare la precedente scadenza del 31 luglio. In questo articolo esamineremo i dettagli, le implicazioni per i contribuenti e le opinioni degli esperti del settore., laIl Governo Meloni ha deciso dire la scadenzain risposta alle richieste di molti contribuenti. Ma anche di molte associazioni di categoria che tutelano i consumatori e, più in generale i cittadini. La nuova data di scadenza, fissata al 15 settembre 2024, permette a chi ha aderito alladi avere più tempo per organizzare il pagamento e dunque la propria messa in regola con il fisco e l’Agenzia delle Entrate.