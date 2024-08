Rocco Casalino dal Grande Fratello alla politica | ecco cosa fa oggi per andare avanti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 agosto 2024)ha iniziato la sua avventura alma ne ha fatta di strada, passando anche per la. Famoso per aver esordito sul piccolo schermo ai tempi del GF, quando lo show era solosua prima edizione e quindi non così sdoganato come, ha poi compiuto una virata sostanziale, diventando prima molto famoso in tv e poi approdando al mondo della comunicazione e del giornalismo e, infine,, dal GF: tutti i dettagli/foto Ansa (cityrumors.it)Una formazione eccellente, anche se negli anni non sono mancate le critiche, in realtàha mostrato tutta la sua grinta nel tempo e anche la versatilità nel sapersi mostrare determinato per raggiungere traguardi importanti. Dopo la fine del governo Conte molti si chiedono insia impegnato