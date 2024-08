Rai 3 si prende La Notte della Taranta e lascia andare il Circo di Monte-Carlo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 agosto 2024) Scambio di eventi tra Rai 1 e Rai 3. La rete ammiraglia cede al terzo canale Lae trasmetterà per la prima volta il Festival Internazionale deldi. Lain diretta su Rai 3 Il Concertone che ogni anno celebra la pizzica e la cultura popolare del Salento torna ad essere trasmesso in diretta TV dopo cinque anni. Sarà Rai 3 a garantire live l’edizione 2024, in programma a Melpignano (Lecce) sabato 24 agosto a partire dalle 21.20. Sul palco a dirigere il più grande Festival di musica popolare d’Europa ci sarà Shablo nelle vesti di maestro concertatore, con l’Orchestra Popolare diretta da Riccardo Zangirolami. Tra gli ospiti, la cantante Angelina Mango. Al suono del tamburello, lo show accompagnerà il pubblico in un viaggio tra passato e presente nelle sonorità salentine.