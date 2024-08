Prima il surfista ora la balena che salta | Brouillet il fotografo del surf dell’Afp è un mostro FOTO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Jérômel’ha rifatto. E se per lavolta qualcuno (pochissimi, in verità, soprattutto gente che non ne capisce niente) aveva detto “vabbé, fortuna”, ecco la controprova:è un fuoriclasse dellagrafia sportiva. Ildell’Agence France-Presse nei primi giorni di gare delolimpico a Tahiti aveva scattato LAdi questi Giochi, per distacco: ilGabriel Medina beccato mentre “emerge da una sezione a spiraledi librarsi in aria e apparentemente posarsi su una nuvola del Pacifico, indicando il cielo con una serenità biblica, con i suoi movimenti riprodotti fedelmente dalla sua tavola da”, aveva scritto il Guardian. Una“troppo bella per essere vera”.