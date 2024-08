Olimpiadi 2024 Malagò difende il Cio su Khelif | Sto con loro al 100% L’Iba ha strumentalizzato la vicenda

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) Ribadisce il suo sostegno al Comitato olimpico internazionale ela pugile azzurra Angela Carini Giovanniì Malgò, nel suo intervento da Casa Italia alledi Parigi, ospitata a Pré Catelan, padiglione in stile Napoleone III immerso nel parco più vasto della città, il Bois de Boulogne. «Umanamente e affettivamente vicini a lei, nei giorni antecedenti alla gara ha subito una serie di voci, chiacchiere e di pressioni non volute che non gli hanno fatto bene», dice il presidente del Coni su Carini, la pugile che si è ritirata dopo 46? dall’inizio dell’incontro con Imane, l’atleta algerina la cui partecipazione ai Giochi è stata presa di mira perché presenta variazioni delle caratteristiche del sesso.