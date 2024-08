Meteo | allerta per il weekend più caldo dell’anno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Il prossimosarà con molta probabilità il più. Previsti 43 gradi al sud, 40 al nord. Così perché l’alta pressione di origine subtropicale non abbandonerà l’Italia per i prossimi 7 giorni. “Le temperature – spiega Lorenzo Tedici,rologo de il.it – saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, ilpiùdel 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia”. Intanto, nelle prossime ore, secondo l’esperto, “il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova.