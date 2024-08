L’Uragano Debby fa cinque morti in Usa e deposita sulla costa un milione di dollari di cocaina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – È diil bilancio delche si è abbattuto negli Usa prima di indebolirsi in una tempesta tropicale. Quattro le vittime in Florida, secondo quanto riferiscono le autorità. Tra loro anche un ragazzo di 13 anni, ucciso da un albero caduto sul tetto di una casa nella città di Levy County, vicino a Gainesville. Le altre vittime sono un conducente, finito in un burrone con il proprio camion nella contea di Hillsborough, nei pressi di Tampa; una donna e un bambino di 12 anni, la cui auto si è schiantata lungo una strada nella contea di Dixie, sempre in Florida. Mentre nel sud della Georgia un 19enne è deceduto dopo che un grosso albero è caduto su un portico di una casa a Moultrie. Il ritmo lento della tempesta potrebbe portare “inondazioni catastrofiche”, ha dichiarato Jamie Rhome, vice direttore del centro uragani.