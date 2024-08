Lilla per la prima volta senza il Mari Il Comune | Società inaffidabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Ildi Legnano non darà lo stadioai. È quanto emerge dopo la netta presa di posizione da parte dell’amministrazione nei confronti delladi via Palermo: dopo le beghe legali che hanno colpito il presidente Enea Benedetto, ha deciso di mettere dei chiari paletti nei confronti dellache non offrirebbe ormai più alcuna garanzia. Spiega l’assessore allo sport Guido Bragato: "Sono ancora in possesso delle chiavi della sede, ma non c’è stato da parte nostra alcuno sfratto esecutivo. Hanno delle cose da traslocare, come attrezzature e strumenti. In ogni caso il nostro personale gira periodicamente e alc’è il giardiniere incaricato delche lavora: essendo proprio di fianco, il controllo non manca".