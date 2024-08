Lalo Cibelli e la chitarra di Pier Paolo Bocchi stasera sul palco di ‘Agosto con noi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Spettacoli, divertimento, applausi e cibo buono anche nella puntata di, in viale 2 Giugno , a Ozzano.con, tradizionale manifestazione estiva organizzata per aiutare il benemerito Istituto Ramazzini presenta, come sempre, validissimi artisti. Si comincia alle 20,30 con(foto) e di prosegue con ladi, con il cantautore Salvo Giordano , con Didi Balboni, con Davide Pagnini e con ‘Avrnida Sud in Napoli Buenos Aires a/r’. A due passi dalscenico lo stand gastronomico è in grado di soddisfare tutti i gusti. In tavola, infatti, squisiti primi piatti, ranocchi, ottime crescentine , gustosi salumi e vino buono.congarantisce piacevoli serate e soprattutto serve a dare un importante contributo economico all’Istituto Ramazzini da sempre impegnato nella ricerca e nella lotta contro i tumori.