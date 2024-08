I francesi si impuntano sulla Senna | Sì alle gare è balneabile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) A Parigi insistono: «Lae lepossono avere luogo». Lo ha detto la portavoce del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Anne Descamps, dopo che anche l'namento di oggi per gli atleti della 10 km in acque libere è stato annullato. «Il 5 agosto le concentrazioni di Escherichia coli erano molto basse nei tre punti dove sono stati prelevati i campioni - ha spiegato - Le analisi sono state eseguite correttamente e c'è balneabilità.6.30 di questa mattina sono stati prelevati dei campioni, i risultati delle analisi sono arrivati10.30 e i valori per gli enterococchi sono fra 242 e 378, quindi all'interno dei margini stabiliti per la balneabilità. C'è un solo valore al di sopra della soglia ma relativo a un punto dove è stato prelevato un campione molto lontano dal sito delle».