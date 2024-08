Giorgio e Maura salutano il loro ’Scoiattolo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) L’albergo ristorante Lo Scoiattolo di Campigna cambia proprietà. AAmadori eCocchi subentrerà ufficialmente la gestione del giovane Guido Michellacci Ravaioli di Santa Sofia venerdì 9 agosto con una festa inaugurale alle 17,30. A distanza di oltre due anni è stato firmato il contratto e proprio in queste ore sono tanti tra amici e clienti che vogliono ringraziare in tanti modi(per tutti ‘Giorgino di Campigna’) che, dopo quasi 38 anni di gestione, passano la mano. "Due anni fa abbiamo deciso di mettere sul mercato Lo Scoiattolo e non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Volevamo aprire una nuova fase nella nostra vita – commentano –. Ci meritiamo un po’ di riposo e finalmente ci siamo riusciti. Ringraziamo tutti per le manifestazioni di affetto, veramente toccanti.