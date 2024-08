Djokovic cuore d’oro | i 200 mila euro per la medaglia devoluti in beneficenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Novakcampione dentro e fuori dal campo. Secondo il media serbo B92.net, il nuovo campione olimpico devolverà per scopi umanitari i 200.000di premio stabiliti dal governo del suo Paese per scopi umanitari. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Nole aveva finalmente raggiunto l’unico traguardo che mancava nella sua irripetibile carriera: l’oro a cinque cerchi, conquistato in una tiratissima finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz sui campi del Roland Garros.”: i 200per lainSportFace.