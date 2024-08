Disordini dopo il derby denunciati 22 ultras

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Reggio Emilia, 6 agosto 2024 –ilReggiana-Parma del 10 maggio, da parte della Digos è scattata la denuncia per 22 persone, otto reggiani e 14 parmigiani, finiti nei guai a vario titolo per travisamento, possesso e lancio di oggetti contundenti e lancio di petardi. Tutto era avvenuto al termine deldi serie B, pocole 22.30, quando una decina direggiani aveva aperto la porta trasparente della tribuna Est per invadere il campo del Mapei Stadium e raggiungere la tribuna Nord per inveire contro i parmigiani. Alcuni di loro avevano lanciato seggiolini, secchi e aste verso gli avversari. I sostenitori del Parma avevano risposto tentando di scavalcare la recinzione e lanciando a loro volta dei seggiolini, uno dei quali aveva colpito al braccio un agente, un ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico .