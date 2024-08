Chi è Rana Reider l’allenatore espulso dai Giochi olimpici di Parigi 2024 per molestie

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il Canada ha ritirato l’accredito al, acome tecnico di Andre De Grasse, oro nei 200 metri, ma anche allenatore del nostro Marcell Jacobs, perché è accusato di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne. Tre atlete che hanno intentato causa contro di lui in Florida, dove l’uomo lavora. Una volta accertate le denunce l’associazione di atletica leggera, USA Track & Field, ha allertato gli omologhi canadesi.è una colonna portante dell’atletica e della corsa. Il suo Tumbleweed Track Club, in Florida, è un centro sportivo molto rinomato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NPC Rieti Sporthub (@npcrieti) Nato l’8 luglio del 1970 in California,è specializzato nell’allenamento di sprint, salto in lungo e salto triplo.