Che tempo fa fino a Ferragosto in Emilia Romagna | qual è il giorno più caldo

(Di martedì 6 agosto 2024) Bologna, 6 agosto 2024 –e sole poi festa con la pioggia? Pare che quest’anno non sarà così, o almeno non su tutta la Penisola. Si prospetta, secondo le tendenze meteo, che l'anticiclone africano rimarrà almeno. Possibile poi che proprio dal 15 agostocosa cambi nel nord Italia e potrebbe essercicherale. "Dain avanti l’anticiclone potrebbe subire un quantomeno parziale indebolimento concherale in più e un progressivo smorzamento della canicola a partire dal Nord”, segnalano i i meteorologi di 3b Meteo. Ma intanto ile l’afa abbracceranno tutta la Penisola questa settimana, così come l’inizio della prossima. Condizione che sulla Riviera Adriatica ha riportato le mucillagini in mare, proprio per le alte temperature dell’acqua, ma anche delle forti piogge improvvise.