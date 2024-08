Boomerissima sbarca in Polonia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 agosto 2024) Alessia Marcuzzi trova fortuna in. Seha vissuto una seconda stagione sfortunata tanto da non esser presente nei palinsesti autunnali (caratterizzata pure dalla beffa della soppressione delle repliche su Rai1), altrove è pronto a rivivere. Il format co-ideato dalla stessa conduttrice avrà una versione polacca. Si chiamerà Cudowne lata ossia Anni Meravigliosi. Un titolo che – ironia della sorte – richiama il format (dello stesso genere) condotto da Carlo Conti, I Migliori Anni.debutta a settembre Conduce la biondissima Barbara Kurdej-Szatan, le registrazioni sono iniziate. Messa in onda dal 6 settembre su TVP2. I diritti sono in capo a Banijay Italia, produce Banijay’s Endemol Shine Poland. Cudowne lata è il primo adattamento internazionale del format.