Basta me ne vado Perla drastica dopo Mirko | la situazione è diventata invivibile per lei

(Di martedì 6 agosto 2024) Si erano diradate le foto social di coppia, è vero, ma pochi si aspettavano la parola fine sulla storia traVatiero eBrunetti. Gli ex Temptation Island,aver ritrovato l’amore nella casa del Grande Fratello, a distanza di qualche mese hanno infatti deciso nuovamente di lasciarsi. I fan dei Perletti sono rimasti a bocca aperta. Addirittura qualcuno ha accusato malori, senza contare le ipotesi sui possibili motivi di questa rottura. E mentre si assiste a un ‘esodo’ dalla pagina Instagram di, proprio lei, la vincitrice del reality di Alfonso Signorini ha deciso di esporsi. In una lunga Storia ha spiegato la necessità di intervenire per mettere a tacere voci inesatte sul suo conto, non si è risparmiata nell’esternare i suoi sentimenti rivolgendosi anche a chi non ha rispettato questo momento così delicato della sua vita. E infine l’annuncio drastico.