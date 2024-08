Atleti delle Olimpiadi vomitano dopo le gare ecco perché non è tutta colpa della Senna | C’entra anche l’effetto di ‘rimbalzo’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Unaimmagini simbolo in negativo di questeparigine è senz’altro quella dell’atleta canadese Tyler Mislawchuk che, durante le prime prove di triatlon, ha avuto difficoltà a rimanere in piedi subitoil traguardo, vomitando copiosamente. Immagini che hanno fatto subito il giro del mondo. L’atleta 29enneaver chiuso infatti col tempo di 1:44:25, si è subito buttato a terra e iniziato a vomitare in maniera abbondante. “Ci ho provato, non ho rimpianti: ho vomitato dieci volte ho dato tutto quello che avevo”, ha dichiarato subito. Parole queste che sono “planate” sullarinforzando le polemiche sul reale statoacque, nonostante il comitato di Parigi 2024 avesse affermato che gli ultimi campioni prelevati avevano mostrato livelli di batteri “molto più bassi”.