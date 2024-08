Andy Warhol e le zuppe Campbell storia di due miti super Pop

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) Il nome die il marchio dellesono uniti indissolubilmente in un matrimonio artistico che ha dettato uno dei momenti più importanti della così detta Pop Art. È il 1962 quandorealizza quella che tecnicamente è conosciuta come 132’s Soup Cans, Si tratta di un’opera d’arte composta da ben 32 tele in polimero raffiguranti tutte le varietà dei barattoli di zuppaallora in commercio e particolarmente consumate dagli americani. La tecnica utilizzata per realizzarle è la stampa serigrafica semi-meccanizzato ma, andando ben oltre questo, l’opera ha un valore culturale incredibile, visto che ha contribuito a rendere la Pop Art uno dei maggiori movimenti artistici degli Stati Uniti.