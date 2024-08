‘Abitare la terra’ Ippoliti direttore responsabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Alessandro, professore ordinario di restauro,del dipartimento di Architettura e Prorettore al patrimonio architettonico dell’Università di Ferrara, è stato nominatodella rivista internazionale Abitare la Terra. La rivista, fondata nel 2002 da Paolo Portoghesi, è classificata da Anvur come rivista di classe A per tutti i gruppi scientifici disciplinari non bibliometrici dell’area 08 Architettura. Abitare la Terra è nata con l’obiettivo di riflettere sul rapporto fra architettura e ambiente e sulla possibilità di ridurre i processi di inquinamento che, attraverso i cambiamenti climatici, compromettono gli equilibri del pianeta.