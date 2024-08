A Latina è in partenza il Fun’ n’ bus l’autobus che ri-accompagna i ragazzi dai luoghi della movida

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024- Partirà il prossimo sabato il servizio gratuito “n’ bus”, organizzato dal Comune die dal gestore del trasporto pubblico locale Csc e pensato per i giovani. “L’idea – dichiara l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – è quella di rendere più sicuro il divertimento del sabato sera nei localicosta pontina, salvaguardando l’incolumità dei tanti giovani”. Il mezzo partirà alle ore 22 e alle ore 23.30 da piazzale Prampolini, nei pressi dello stadio comunale Domenico Francioni, per poi fermarsi lungo via del Lido, di fronte al centro commerciale Morbella. Seguiranno quattro fermate in via Lungomare: Capoportiere, via Casilina, zona parcheggio via Massaro e Foce verde piazzale dei Navigatori. Le corse di ritorno dal mare sono previste all’1 e alle 2.30 di notte.