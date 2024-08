VIDEO Alice D’Amato scopre di essere Campionessa Olimpica e scoppia in lacrime | il momento della festa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Oggi ha vinto. Oggi ha vinto l’Italia. Oggi ha vinto la ginnastica artistica tricolore. Oggi ha vinto una grandiosa fuoriclasse, che a 21 anni ha trovato la gloria imperitura conquistando quella medaglia d’oro che in passato era sempre sfuggita alle rappresentanti italianePolvere di Magnesio. Laalla trave di Parigi 2024 ricorderà per sempre questa leggendaria giornata alla Bercy Arena, dove ha fattoin una gara epocale sui 10 cm.ha eseguito un esercizio impeccabile ed è stata premiata con il punteggio di 14.366, balzando al comando davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e mettendosi alla finestra in attesastatunitense Simone Biles ebrasiliana Rebeca Andrade.