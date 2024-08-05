Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 15:30 (Di lunedì 5 agosto 2024) Viabilità DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ORTE, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA RomaVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULazioNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 12. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA FIRENZE ROMA, TRA FABRO E ORVIETO, CODE IN DIREZIONE IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CAUSA CODE DA VIA NARO A VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE ROMA ENNESIMO INCIDENTE SULLA VIA APPIA QUI CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DEI SELCI, VERSO ALBANO LAZIALE UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE COLOMBO E VIA DEL MARE RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, LA CIRCOLAZION è REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA è IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO NEL REATINO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA SALARIA, A VASCHE, CIRCOLAZIONE REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2024 ORE 10. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. GLI INTERVENTI COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA APPIA CAUSA CODE DA VIA DEI LAGHI VIALE DELLA REPUBBLICA, IN DIREZIONE ALBANO SULLA LAURENTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO INCEDENZA PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTAGNETTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA TIBURTINA RISOLTI I DUE INCIDENTI RISPETTIVAMENTE IL PRIMO A TIVOLI TRA VIA GIUSEPPE PICCHIONI E LA STAZIONE FERROVIARIA L’ALTRO TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE, NEI DUE CASI LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE CI SPOSTIAMO NEL REATINO ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA SALARIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, A VASCHE, FRAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI. romadailynews
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