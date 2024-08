Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)DEL 5 AGOSTOORE 15.20 TOMMASO RENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ORTE, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODUNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE.