Senna inquinata | altri due atleti malati

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - Due trisvizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, accusano i sintomi di un'infezione gastro-intestinale e oggi non hanno partecipato alla gara a squadre mista di triathlon delle Olimpiadi di Parigi. La Svizzera ha gareggiato ed è arrivata settima alle spalle dell'Italia, sesta. A rimpiazzare Westermann, che a sua volta aveva sostituito Adrien Briffod, è stato Sylvain Friedelance, schierato in terza frazione. Secondo Hanspeter Betschart, responsabile medico di Swiss Olympics, ancora non è chiaro se l'infezione di Adrien Brifford (classificatosi 49esimo) sia correlata alla qualità dell'acqua della. Brifford al sito svizzero 20minutes.ch ha detto, "sinceramente non so se le mie condizioni siano legate alla qualità dell'acqua dellama la domanda è lecito porsela".