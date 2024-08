Sempre al tuo fianco la nuova fiction con Ambra Angiolini in arrivo su Rai Uno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mancameno al debutto su Rai Uno della serieal tuo, che vedràtra i protagonisti. Lasulla Protezione Civile era stata messa in cantiere, dopo che un incendio, che ha carbonizzato la montagna di Stromboli, ne ha devastato il set. Nelle scorse settimane ha avuto luogo l’evento di presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2024-2025. Tra le produzioni presentate dai vertici Rai spicca ancheal tuo, lae attesissima serie contra i protagonisti. Laera stata messa in cantiere dai vertici del servizio pubblico, in seguito a un incendio che ne ha distrutto il set, arrecando anche danni sulla montagna di Stromboli. L’evento ha avuto luogo il 25 maggio 2022 e, da allora, della serie non se n’era saputo più nulla.