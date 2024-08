Risse spaccio danni alle auto sporcizia | Campagnola in stato d’abbandono abbiamo paura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bergamo. “Asi è superato il limite”. Inizia così la lettera aperta di Loredana Belloni, residente del quartiere, in cui esprime il suo disappunto per numerose situazioni che da tempo si verificano nella zona, mandando anche un messaggio di preoccupazione e un grido d’allarme per la poca sicurezza. Situazioni dimostrate attraverso immagini che evidenziano, tra le altre cose, tracce di sangue nelle aiuole ine non soltanto. Tra i problemi, il primo che viene presentato nella lettera è quello dei: “Siepi fuori misura che circoscrivono i parcheggi pubblici di via Ungaretti fan da paravento e sistematicamente levengono vandalizzate e si subiscono furti in pieno giorno, addirittura c’è chi si trova senza ruote l’appoggiata sulle prisme edili”. “Sacchi d’immondizia costantemente abbandonati per strada.