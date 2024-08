Quando si gioca la semifinale Italia del volley maschile? Data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’, con una rimonta prodigiosa e annullando una serie di match point, è approinalle Olimpiadi di Parigi 2024 nel. I ragazzi di Fefé De Giorgi, a un passo dal baratro, sono riusciti a evitare il clamoroso ko e sono riusciti a qualificarsi per la partita che mette in palio la finale: masi giocherà lache in caso di vittoria vorrà dire medaglia? Ecco le informazioni sue tv, ricordando come ancora non sia nota l’avversaria degli azzurri, che uscirà fuori dal quarto di finale tra Francia e Germania.