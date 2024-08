Proseguono le proteste in Venezuela contro Maduro disposto a tutto per restare al potere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sia gli oppositori che i sostenitori disono scesi in piazza sabato. I sostenitori del governo, però, solo a Caracas, per ascoltare un comizio del presidente davanti al palazzo di Miraflores. Anche María Corina Machado è tornata in pubblico a parlare alla folla nella capitale, dopo avere informato sul Wall Street Journal di essersi nascosta per motivi di sicurezza. “Mai siamo stati così forti!”, ha proclamato. Ma ci sono state anche altre manifestazioni dell'opposizione in giro per il mondo. E a Caracas i manifestanti hanno riempito i muri con copie dei verbali elettorali che l'opposizione ha riprodotto e il regime ancora non esibisce, e che dimostrano la vittoria di Edmundo González Urrutia. Non senza pericoli.