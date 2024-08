Power hour il lusso di prendersi un’ora al giorno per sé

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)un'ora alper sé, a qualsiasi costo. Non per riposare, ma per ricaricarsi e affrontare meglio tutto il resto, dal lavoro ai rapporti personali. Quella della cosiddettaè una nuova tendenza del 2024, diffusasi nell’ambito dei servizi legati al benessere per le persone più abbienti e facoltose. È un trend richiesto soprattutto da uomini e donne d’affari e da ultra-ricchi in cerca di relax al pari di stanze di extra-, con ogni comfort, negli alberghi a cinque stelle e vacanze in centri termali.tutta per sé Trovare un'ora libera ogninon è facile, tanto che sono proposti persino workshop formativi in cui si insegna alle persone a ritagliarsi il tempo necessario tra i numerosi impegni professionali e familiari.