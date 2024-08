Ombra inutile e piante secche | il flop degli alberelli alle fermate dei bus

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Secchi. spogli. Bruciati e inutili. L'ultima trovata del Campidoglio targata Gualtieri sono gli alberi che dovrebbero farealla fermata dei bus. O almeno è quello che l'amministrazione auspicava. Sì, non è uno scherzo, hanno piazzato dei pochi vasi conper fare. Il risultato? Inutili, se non fossero costati ai cittadini romani e non fossero per nulla risolutivi contro le temperature tropicali di quest'estate. Sono già secchi e quello che è più tragico è che non fanno. Per nulla. Nemmeno per una singola persona. A Piazzale dell' Agricoltura il copione è lo stesso delle piazze e le vie della città: impossibile ripararsi dal sole tra rami rinsecchiti o sotto le foglie delle piccole palme.