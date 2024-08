Olimpiadi Ceccon spiega perché ha dormito nel parco del Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Thomasè stato uno dei protagonisti alledi Parigi 2024. Il nome del nuotatore italiano è salito alla ribalta anche per un altro motivo: il 23enne hatoè stato visto fare un pisolino in undurante i Giochi di Parigi. I letti di cartone nelsono troppo scomodi., che ha vinto l’oro nei 100 metri dorso e il bronzo nella staffetta 4×100 metri stile libero a Parigi, è stato filmato mentre dormiva sull’erba non lontano dal. “È meno scomodo, sicuramente”, ha detto il 23enne a Eurosport. “È un po’ difficile dormire nei letti. Sono un po’ duri, un po’ stretti e un po’ piccoli”. Gli organizzatori di Parigi hanno deciso di offrire letti di cartone per motivi di sostenibilità.