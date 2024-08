Olimpiadi 2024 Tamberi in partenza per Parigi | dimissioni lampo dopo il ricovero per i calcoli renali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gianmarco, campione olimpico di salto in alto, partirà oggi per lediaver comunicato un problema di salute, il campione ha ricevuto l’ok per il viaggio. Nei giorni scorsi,ha avvertito un dolore al fianco e febbre alta. I medici hanno ipotizzato la presenza di un calcolo renale.ha descritto l’esperienza come molto dolorosa, spiegando di aver sentito una “fitta lancinante”.Leggi anche: Gianmarco, corsa in ospedale: a rischio leL’atleta ha raccontato di essersi recato in ospedale, dove gli hanno fatto diversi esami, tra cui una Tac e un’ecografia. I risultati hanno suggerito la possibile presenza di un calcolo renale. Questo tipo di problema è abbastanza comune e colpisce una percentuale significativa della popolazione.