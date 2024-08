Non è piacevole Abbandona la gara delle Olimpiadi per entrare nel bagno di un bar | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giocarsi la possibilità di medaglia per un dolore di stomaco. Quello che è accaduto a Nils Politt, che si è fermato nel bel mezzo della salita di rue Lepic, durante la corsa olimpica su strada, ed è entrata in un bar del posto per andare al. Un richiamo ‘naturale' che lo ha fatto andare inal Café des 2 Moulins, luogo celebre per il film "Il favoloso mondo di Amélie". Politt è entrato tra l'ovazione del pubblico, ripreso con foto edurante la scena. Il pubblico lo ha acclamato e lo ha compreso: mentre Politt andava in, diceva addio alle sue ambizioni da medaglia chiudendo la corsa al 70° posto.