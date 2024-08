LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si chiude il secondo round le azzurre rincorrono la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02 Continua ad essere dominante la cinese Quan, 86.40 al terzo tuffo per la campionessa olimpica in carica che sta comandando queste qualificazioni. 11.00 Inizia il terzo dei cinquedi. 10.57 Sono rispettivamente ventunesima Sarah Maria di Jodoin) e ventiduesima (Maia Biginelli), servere tra le prime 18 per accedere in. 10.55 38.40 per la brasiliana Oira chequestodisui cinque in programma. 10.53 51.80 per Praasternik (Paesi Bassi) che è diciottesima appena davanti alle. 10.51 58.80 per l’ucraina Lyskun che si issa in quarta piazza provvisoria. 10.49 Abbiamo superato la metà del, bisognerà aspettare il tuffo di tutte le atlete per avere un’idea ben definita della classifica. 10.46 48.