LIVE Italia-Giappone 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 7-9 nipponici incontenibili in avvio

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-9 Difesa dele pallonetto di Ishikawa. De Giorgi chiama subito time-out. 7-8 Free ball per ile pipe di Ishikawa. 7-7 Mani fuori di Ishikawa. 7-6 Difesa la pipe di Micheletto, poi muro di Lavia su Ishikawa. 6-6 Pazzesca parallela di Nishida. 6-5 Mani fuori di Romanò. 5-5 Ishikawa trova il pallonetto. 5-4 Diagonale di Romanò. Equilibrio in. 4-4 Mani fuori di Takahashi. 4-3 Pallonetto di Michieletto. 3-3 Primo tempo di Kentaro. 3-2 Primo tempo di Galassi. 2-2 Riceve male Micheletto, largo l’attacco di Romanò. 2-1 Stavolta è fuori la battuta dell’opposto. 2-0 Ace di Romanò all’incrocio delle righe. 1-0 Subito una difesa dell’e mani fuori di Micheletto. 12.59 Il sestetto dell’è il solito: diagonale Giannelli/Romanò, in banda Micheletto-Lavia, centrali Russo-Galassi, libero Balaso. 12.