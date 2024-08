Lavoro 20 ore al giorno per fare il bene della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non risponde in maniera diretta alle ’palle avvelenate’ che le lancia la sua rivale al ballottaggio di giugno. Almeno pubblicamente, la sindaca Vittoria Ferdinandi evita di alimentare lo scontro a distanza (neanche tanto, per la verità) con Margherita Scoccia, che la accusa di lamentarsi, di essere comunista e rivoluzionaria, di dividere la. In un post sul suo profilo, Ferdinandi preferisce concentrarsi sulfatto in queste prime settimane alla guida di Perugia "Finalmente stanno per arrivare le ferie anche per me – scrive la sindaca – dopo 6 mesi senza mai uno stop. Prima di partire voglio condividere con voi il durosvolto in questo primo mese di giunta. Abbiamo lavorato 20 ore al, fatto giunte straordinarie fino a tarda sera per effettuare ricognizioni, riprendere progetti, modificarli e migliorarli, e affrontare questioni sospese da tempo.