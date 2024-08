Italia-Giappone oggi in tv quarti di finale volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per idididelledi. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo tre splendide vittorie, approdano aida primi della classifica combinata ed ora vanno a caccia di un altro successo per proseguire l’avventura a cinque cerchi. Giannelli e compagni devono vedersela con il, ottavo della classifica combinata dei gironi, che proverà a salire di colpi per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime partite e mettere in difficoltà la compagine tricolore. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 13.00 di lunedì 5 agosto alla South Arena 1 di. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.