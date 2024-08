Incidente sul lavoro 33enne morto folgorato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoStamattina un giovane di 33 anni è rimastomentre maneggiava una pompa a immersione in un’azienda agricola della zona. Ferito anche il fratello, ora ricoverato a Castellaneta: sarà trasportato al centro Grandi ustionati di Brindisi. Sul posto SPESAL, Carabinieri e Procura. Stamattina, G.N., un giovane di 33 anni, è rimastomentre lavorava in una azienda agricola nella zona rurale di Palagiano. Pare che il giovane stesse maneggiando una pompa a immersione. Nell’è rimasto ferito anche il fratello, G.F., che è stato subito trasportato all’ospedale di Castellaneta. Riporta delle ustioni e, per questo, sarà trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. Anche il padre era alcon i figli ma in quel momento si era allontanato ed è rimasto fortunatamente illeso.