Hockey prato femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari quarti di finale 5 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una giornata da non perdere., lunedì 5, si giocano ididel torneodisu. Alledisi svolgeranno quattro incontri tutta da vivere, in scena dalle 10:00 del mattino alle 20:00 di sera. Ad aprire i battenti ci penseranno Australia e Cina, pronte a sfidarsi alle 10:00. Alle ore 12:30 sarà invece il turno di Argentina-Germania, match dai risvolti imprevedibili. Ma l’incontro di cartellone sarà decisamente quello delle 17:30 che vedrà confrontarsi Olanda e Gran Bretagna, due compagini storiche che si daranno battaglia per raggiungere le semifinali. Si chiuderà quindi alle 20:00 con il vìs-a-vìs tra Belgio e Spagna. Il torneo olimpico disusarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+.