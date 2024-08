Gare atletica oggi 5 agosto in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ecco tutti glidellediin programma lunedì 5alledi. Nuova intensa giornata allo Stade de France, che inizierà dal mattino alle 10.05 con le batterie dei 400 m ostacoli al maschile. Dalle 10.40 al via le qualificazioni di salto con l’asta femminile, seguite alle 10.50 dai ripescaggi dei 400 ostacoli donne. Alle 11.20 ancora ripescaggi, ma per i 400 m uomini, poi alle 11.35 le qualificazioni del lancio del disco maschile e alle 11.55 le batterie dei 400 m femminili. Chiude la sessione mattutina il ripescaggio nei 200 m donne. In serata ben quattro finali: alle 19.00 il salto con l’asta maschile, alle 20.30 il lancio del disco femminile, alle 21.10 i 5000 m donne e alle 21.45 gli 800 m femminile. Nel mezzo le batterie dei 3000 siepi maschile (19.04), le batterie dei 200 m uomini (19.