Furgone si ribalta in Tangenziale | tre persone ferite

(Di lunedì 5 agosto 2024) Paura ieri nel primissimo pomeriggio in autostrada, all’altezza del trentasettesimo chilometro della A4, nel tratto A51 dellaEst A 52/Nord. Mancava una manciata di minuti alle 13, quando alla centrale dei vigili del fuoco di Monza e all’Areu è arrivata una richiesta di soccorso. Dopo un incidente stradale c’era statomento. Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute immediatamente, nell’incidente stradale erano rimaste coinvolte due autovetture e un. Per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli sono entrati in collisione e ilsi èto sul fianco sinistro. Sono rimaste coinvolte sei: due uomini di 29 anni, uno di 32 e uno di 35 e due donne di 31 e 45 anni.