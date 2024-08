Frontale fatale tra auto Scontro sul cavalcavia muore a 19 anni dopo la serata con amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) MIRANDOLA (Modena) Stava rientrando con glida una nottata trascorsa insieme: il giornonon avrebbe dovuto lavorare, aveva il weekend libero. Ma lo schianto improvviso e violentissimo ha spezzato la sua giovane vita. Non c’è stato nulla da fare per Adam Cattabriga, 19, residente a Poggio Renatico nel Ferrarese ma molto conosciuto anche a Finale Emilia, in provincia di Modena, dove lavorava al Vanilla Caffè & cucina, uno dei bar centrali del paese dove aveva frequentato il locale liceo scientifico. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3. La collisione è avvenuta su una strada che collega Mirandola alla frazione di Mortizzuolo. Da quanto ricostruito dai carabinieri, Adam era alla guida della sua Yaris insieme a tre, due ragazze e un ragazzo.