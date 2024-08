Economia e Borsa è crollo? Tutti i segnali della tempesta perfetta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli analisti hanno lanciato l’allarme, e sono concordi nell’affermare che i violenti ribassi che si stanno verificando inin questi giorni potrebbero essere il segnale di una ““. Secondo gli esperti, infatti, la bolla dei mercati starebbe per esplodere. Una situazione che nasce dalla consapevolezza che “sono andate in frantumi due illusioni. La prima è quella secondo cui il Big Tech avrebbe proseguito il suo rally senza correzioni. La seconda è caduta rovinosamente dopo i numeri del mercato del lavoro Usa di venerdì”. Sono gli analisti di Mps nel Daily Market Strategy ha lanciare l’allarme più urgente. “Il movimento di risk-off sta accelerando dopo la pessima chiusura di Venerdì”, scrivono infatti in una nota.