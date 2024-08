Due triatleti hanno un' infezione gastrointestinale Avevano gareggiato nella Senna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Due atleti olimpiciun’. Una è la belga Claire Michel, l’altro lo svizzero Adrien Briffod. Ad accomunarli non solo il ritiro dai Giochi, ma anche la disciplina: i due sono infatti fra iche, negli scorsi giorni, si sono cimentati nel nuoto attraverso la. Una frazione, quella nel fiume parigino, che ha fatto molto discutere: il bacino è stato infatti balneabile a giorni alterni e il suo impiego per le discipline in acque libere è stato in bilico fino all’ultimo momento. Anzi: le rilevazionievidenziato livelli di Escherichia coli e altri batteri fecali troppo elevati per consentire le prove di qualificazione del triathlon fino a tutto il 30 luglio.