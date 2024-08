Diablo IV – La Stagione delle Orde Infernali arriva domani

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 5 agosto 2024) È il momento di affrontare le forze degli Inferi diIV con lain arrivo il 6 agosto alle 19:00. Alleanze improbabili, minacce incombenti e le ondate permanentisono all’orizzonte in questaper offrire un nuovo tipo di sfida. Quello che sappiamo Lesono una funzionalità basata su ondate che può essere affrontata in solitaria o in compagnia. Si può selezionare le Offerte(un vantaggio o una penalità da applicare all’evento) tra un’ondata e l’altra per aumentare la potenza del nemico e le ricompense finali. Si può accedere alla nuova funzionalitàsu entrambi i Regni, che si trova associata ad una serie di missioni stagionale nel Regno Stagionale e al termine di una breve serie di missioni nel Regno Eterno al Livello del Mondo III.