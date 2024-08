Croazia si consolida il legame commerciale con l’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il quotidiano Glas Slavonije (La Voce della Slavonia) ha pubblicato una lunga intervista con l’Ambasciatore d’Italia in, Paolo Trichilo, nel corso della quale si affrontano vari temi relativi alla cooperazione bilaterale. Il giornale ha scelto come titolo l’affermazione relativa al fatto che “è il primo partnerdella” negli ultimi due anni, dati confermati anche nel primo trimestre del 2024. L’Ambasciatore sottolinea inoltre l’ottimo rapporto a livello politico tra i due paesi, citando le due visite del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani nel primo semestre dell’anno, tra cui quella di fine giugno per partecipare al Dubrovnik Forum, evidenziando la significativa collaborazione in atto a livello europeo, in particolare per quanto riguarda il processo d’integrazione all’UE dei Balcani occidentali.