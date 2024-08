Cos’è un seracco e perché il crollo dei blocchi di ghiaccio è più pericoloso di una valanga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Nelle prime ore di questa mattina, sul versante francese del massiccio del Monte bianco, è crollato unche ha provocato la morte di un alpinista e il ferimento di altri quattro. Un episodio che ricorda le tragiche circostanze del che provocarono la tragedia della Marmolada nel luglio del 2022, anch’essa causata dal distaccamento di un. Ma cosa sono i seracchi?unUnè un blocco didi grandi dimensioni che può originarsi durante il movimento dei ghiacciai, in particolare a seguito della formazione di crepacci. Il distacco di unè piùdi unaimprovviso e più difficile da prevedere. Ildei seracchi, così come la formazione delle valanghe, è un fenomeno naturale che avviene normalmente ad alte quote.