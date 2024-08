Cosa insegnano le Olimpiadi ai nostri studenti e non solo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella lunga pausa scolastica estiva, moltistanno certamente prestando attenzione all’evento olimpico che ha molto da insegnare, a patto che non si demolisca. In queste settimane di vacanze scolastiche e di televisioni spesso sintonizzate sui canali che trasmettono le, il popolo della scuola può prendere a esempio molto della manifestazione olimpica. Innanzitutto, ogni giorno si assiste a successi, certamente, ma anche a sconfitte, fallimenti, delusioni. Gli atleti delle varie discipline si cimentano in batterie di qualificazione, semifinali e finali consapevoli che unovincerà e che altri due finiranno sul podio, senza appelli per nessun altro.