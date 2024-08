Confindustria ' difficoltà ad assumere per 698% imprese'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tra lecon ricerche di personale in corso "il 69,8% dichiara di riscontrare", c'è una "di reperimento delle competenze necessarie per oltre duesu tre". Emerge dall'Indaginesul lavoro 2024, rapporto annuale del centro studi di via dell'Astronomia. Il 31,9% dellenon aveva in corso ricerche di personale. Leper leche cercano personale da"emergono soprattutto per le competenze tecniche (complessivamente segnalate dal 69,2% delle) e per le mansioni manuali (nel 47,9% dei casi a livello nazionale e nel 58,9% nel settore industriale)". Tra i molti aspetti presi in esame, il rapporto si sofferma anche sullo smart working: nel 2023 è stato utilizzato dal 32,6% delleche ha partecipato all'indagine.