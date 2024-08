Chiedono a un' anziana informazioni per la farmacia e poi la derubano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) La Spezia, 5 agosto 2024 - Brutta disavventura per un’donna all’interno del parcheggio di un noto supermercato cittadino: lee intanto la. La polizia però li rintraccia e li denuncia. I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di giugno quando la vittima, mentre era intenta a caricare in auto la spesa appena effettuata, è stata avvicinata da una coppia di sudamericani giunta a bordo di un fuoristrada che le hanno chiesto indicazioni per raggiungere la più vicina. La vittima, vista la richiesta che lasciava presagire l’imminente bisogno di acquistare o comunque assumere farmaci, non ha visto quello che era successo: terminato di dare le indicazioni per raggiungere la, ha fatto ritorno al suo veicolo, parcheggiato a breve distanza, dove ha visto che quelle persone le avevano asportato la borsa dall’abitacolo.